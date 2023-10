Venezuela: annullato il dibattito fra i candidati alle primarie delle opposizioni (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le accuse ricorrenti dei principali oppositori è che il governo possa sfruttare anche questa opportunità per far implodere l'intero processo. Il principale ostacolo denunciato dal fronte antigovernativo è la decisione delle autorità contabili di non consentire la corsa presidenziale ad almeno tre possibili candidati. Un veto, avvertono gli oppositori, illegittimo e che colpisce proprio i favoriti alla vittoria finale, uno solo dei quali rimane ancora in corsa: Maria Corina Machado, Freddy Superlano e, per l'appunto, Henrique Capriles. Per le opposizioni rimane quindi da decidere tra due possibili strade: immaginare una linea di "successione", che consegni automaticamente la candidatura al più votato tra chi non è escluso, o se impegnarsi in una lotta comune per difendere il diritto di tutti i candidati a concorrere alle elezioni. (Vec)