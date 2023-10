Francia-Italia: il coordinamento delle riviste italiane di cultura al Salon de la Revue di Parigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è chiusa a Parigi, presso la Halle des Blancs Manteaux al Marais, la 33ma edizione del Salon de la Revue, principale manifestazione nazionale in Francia dedicata al mondo delle riviste, a cui ha partecipato – maggiore presenza straniera – il Coordinamento delle Riviste italiane di Cultura (Cric), con una esposizione collettiva di quasi 40 riviste associate e una conferenza pubblica sul tema "Riviste italiane e cultura francese". Nell'aprire la conferenza l'ambasciatrice D'Alessandro ha innanzitutto voluto esprimere pubblicamente "il sincero cordoglio e la ferma condanna dell'Italia per la barbara uccisione dell'insegnante del liceo di Arras Dominique Bertrand". "Proprio nei momenti così difficili che stiamo attraversando", ha commentato il presidente del Cric Valdo Spini, "dobbiamo riaffermare i valori universali della cultura e il ruolo delle riviste italiane di confronto e di dialogo con le riviste francesi e della francofonia, un impegno cui teniamo particolarmente", esprimendo al contempo gratitudine per il messaggio che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella gli ha indirizzato per il 20mo anniversario della fondazione del Cric. "Il dialogo coltivato" attraverso la partecipazione del Cric al Salon de la Revue "con la cultura francese è stato di reciproco arricchimento e permane di grande interesse anche in questa epoca di velocità e interscambio attraverso i nuovi media", si legge nel messaggio del presidente della Repubblica. (segue) (Frp)