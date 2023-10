Ue: ministro Finanze tedesco, no a soluzione sbagliata per riforma Patto stabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania non accetterà una soluzione che vada “nella direzione sbagliata” per la riforma del Patto di stabilità e crescita dell’Ue. È quanto dichiarato dal ministro delle Finanze, Christian Lindner, alla riunione dell’Eurogruppo oggi a Lussemburgo. L’esponente del governo federale ha affermato che la Germania è pronta a “scendere a compromessi” sulla modifica della normativa europea in materia di bilancio. Tuttavia, come evidenziato da Lindner, “un compromesso rapido non è fine a se stesso” e la Germania non accetterà “una soluzione che vada nella direzione sbagliata”. Il presidente del Partito liberaldemocratico (Fdp) ha quindi osservato come il Fondo monetario internazionale (Fmi) abbia emesso “raccomandazioni chiare: il debito che cresce deve finire”. (segue) (Geb)