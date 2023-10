Ue: ministro Finanze tedesco, no a soluzione sbagliata per riforma Patto stabilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il ministro delle Finanze tedesco, il contesto dell’economia è cambiato da quando la Commissione europea ha presentato la sua proposta di riforma del Patto di stabilità e crescita, circa un anno fa. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il progetto dell’esecutivo dell’Ue equivale a “spalmare la riduzione del disavanzo” degli Stati membri su un periodo di tempo più lungo con piani per ogni singolo Paese dell’Ue. Un ulteriore punto controverso è se debbano essere concordati “obiettivi numerici” per ridurre il deficit e il rapporto tra debito e Pil. Per Lindner, si tratta di una questione “essenziale”. Secondo il presidente della Fdp, infine, “data la situazione dell’economia", è necessario "ridurre i deficit più velocemente del previsto”. (Geb)