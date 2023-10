Usa: campagna elettorale di Biden apre un profilo su Truth Social, la piattaforma di Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La campagna elettorale di Joe Biden, in vista delle elezioni del 2024, ha aperto un profilo su Truth Social, la piattaforma di Donald Trump. “Vediamo come va: chi si vuole convertire è benvenuto”, ha scritto lo staff della campagna elettorale del presidente Usa, nel primo messaggio pubblicato sulla piattaforma. Il profilo ha anche pubblicato un video in cui è possibile vedere il governatore della Florida, Ron DeSantis, anche lui candidato alla Casa Bianca come repubblicano, mentre critica Trump per la gestione del debito pubblico durante la sua amministrazione. (Was)