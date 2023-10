Medio Oriente: Biden aggiornato sulla situazione a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è stato aggiornato sulla situazione in Medio Oriente, durante una riunione avuta questa mattina con i rappresentanti delle agenzie federali per la sicurezza nazionale. Alla riunione, riferisce la Casa Bianca, ha partecipato anche la vicepresidente, Kamala Harris. Biden è stato aggiornato dal consigliere per la sicurezza nazionale, Jake Sullivan; dalla direttrice dell’Agenzia nazionale per l’intelligence, Avril Haines; e dal direttore della Cia, William Burns. (Was)