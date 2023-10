Ecuador: Noboa presidente, sconfitto per la seconda volta un erede di Correa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la vittoria ottenuta domenica, Daniel Noboa Aziz diventa il politico più giovane ad essere eletto presidente nella storia dell'Ecuador. Un risultato non inatteso, visti i sondaggi delle ultime settimane, ma che rivela un altro dato significativo per il piccolo paese andino: per la seconda volta di seguito - e in poco più di un due anni - viene sconfitto un candidato legato all'ex presidente Rafael Correa. Noboa ha battuto al ballottaggio Luisa Gonzalez, che da giovane iscritta al Partito sociale cristiano si è progressivamente avvicinata al "neo socialismo", arrivando a ricoprire incarichi di governo e - negli ultimi due anni da parlamentare - a difendere con puntiglio le sorti di Correa, profugo della giustizia, da tempo rifugiato in Belgio. Nell'aprile 2021, il presidente uscente Guillermo Lasso aveva sconfitto Andrés Arauz, ex ministro "correista" e ieri candidato a vice della stessa Gonzalez. Due potenziali eredi del presidente che ha retto per dieci anni le sorti del Paese, sconfitti da due imprenditori con il pallino della politica: Lasso, con una lunga traiettoria politica alle spalle, è stato anche presidente del potente Banco Guayaquil, mentre il futuro capo dello Stato è figlio di Alvaro Noboa, uno degli uomini più ricchi del Paese, uscito sconfitto per ben cinque volte dalla corsa alla presidenza. Nato nel 1987 a Miami, Daniel Noboa ha fondato a 18 anni una propria impresa e, una volta consolidata la formazione accademica negli Usa, è entrato nell'impresa di famiglia, leader del commercio mondiale di banane. (segue) (Brb)