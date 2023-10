Ecuador: Noboa presidente, sconfitto per la seconda volta un erede di Correa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sconfitta dei "neo-socialisti" segna un punto di flessione nella storia recente dell'America Latina, regione in cui molte capitali - dopo anni di governi liberali - sono tornate ad essere guidate da esponenti di sinistra. Un movimento nel quale si contano, su tutti, il ritorno di Luiz Inacio Lula da Silva in Brasile, la presidenza del giovane Gabriel Boric in Cile e, soprattutto, l'insediamento di Gustavo Petro come primo presidente di sinistra della storia della Colombia. La situazione in Ecuador, nell'analisi di diversi osservatori locali, non era favorevole a un ritorno di un'opzione "radicale" come quella di un erede di Correa, soprattutto per il clima di violenza che attraversa il Paese. Un incremento inatteso e prepotente della criminalità organizzata legato, secondo alcuni siti specializzati, al fatto che per anni il Paese non era entrato nei radar della lotta al grande narcotraffico. Con la pressione delle forze di sicurezza nazionali e internazionali dispiegata soprattutto in Colombia e Perù, i trafficanti hanno nel tempo aperto rotte proprio in Ecuador, paese che a tutt'oggi non è grande produttore di sostanze stupefacenti ma che offre con il porto di Guayaquil, sul Pacifico, uno snodo cruciale per la rotta che corre verso il nord del continente. Una penetrazione criminale, con possibili legami con i grandi cartelli messicani, che ha fatto lievitare i numeri degli omicidi, con una crisi plasticamente rappresentata dai sanguinosi scontri nelle carceri. (segue) (Brb)