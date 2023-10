Ecuador: Noboa presidente, sconfitto per la seconda volta un erede di Correa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un quadro che avrebbe allontanato l'elettorato dalle proposte politiche potenzialmente più conflittuali: più che Gonzalez, attenta a non screditare le istituzioni, come dimostrato anche dal riconoscimento immediato della sconfitta, avrebbe pesato in questo senso il tono più incalzante di Correa. Tra gli ultimi a commentare pubblicamente il risultato di domenica, Correa ha parlato di una sconfitta contro "poteri enormi. Si è addirittura ucciso un candidato, per evitare la nostra sconfitta", ha scritto l'ex presidente parlando di Fernando Villavicencio, il politico e giornalista ucciso il 7 agosto, interprete di severe critiche "contro la corruzione" e i presunti "legami oscuri tra criminalità e istituzioni". Per Correa il peccato originale rimane il "tradimento" operato da Lenin Moreno, suo ex delfino, accusato di aver abbandonato i motivi della "rivoluzione cittadina" una volta divenuto presidente. "Ma nessuno può avere dubbi che alla fine l'Ecuador tornerà sul sentiero dello sviluppo e dell'integrazione latinoamericana". Ad ogni buon conto, come dimostrano i numeri delle ultime elezioni, l'elettorato "correista" rimane solido, ma apparentemente incapace di conquistare consensi fuori dal suo perimetro: nel 2021 Arauz aveva ottenuto poco più di 3 milioni di voti al primo turno e 4,2 milioni al secondo. Gonzalez era partita dai 3,3 milioni del primo turno, per arrivare ai 4,7 del ballottaggio, ed entrambi avevano chiuso il primo round in netto vantaggio. (segue) (Brb)