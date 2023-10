Ecuador: Noboa presidente, sconfitto per la seconda volta un erede di Correa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vittoria di Noboa, che governerà per l'anno e mezzo che manca alla fine della legislatura, dovrebbe comunque mantenere l'Ecuador nell'orbita degli Stati Uniti, in continuità con le azioni intraprese a fine mandato dal presidente uscente. Nelle ultime settimane, Lasso ha effettuato diversi viaggi negli Stati Uniti, occasione per consolidare la cooperazione con Washington su diversi temi a partire dalle questioni di sicurezza, divenute cruciali negli ultimi mesi. Ad agosto il presidente invitava la Dea (Drug enforcement administration) a collaborare con gli inquirenti ecuadoriani nella caccia ai responsabili di diversi crimini registrati nel pieno della campagna elettorale. E a ottobre il ministero degli Esteri segnalava la possibilità che militari statunitensi possano effettuare, una volta ricevuto il via libera dalla Corte Costituzionale, operazioni mirate per il contrasto alla criminalità. Non una presenza stabile ma interventi puntuali, coordinati da Quito, per non privare il governo della sovranità necessaria. Con l'occasione, in molti hanno ricordato l'accodo stipulato nel 1999 che consentiva alle forze armate Usa di usare la base militare di Manta come base logistica per operazioni in raccordo col governo locale. Un accordo la cui fine , nel 2009, è stata rivendicata da Correa come una delle grandi bandiere dell'autonomia nazionale rispetto al dettato della casa Bianca. (Brb)