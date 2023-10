Legge Bilancio: Lega, bene Salvini su taglio canone Rai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimiamo soddisfazione per la misura, annunciata da Matteo Salvini a margine dell'approvazione della manovra, del taglio del canone Rai in bolletta. Un primo passo verso la riduzione e poi l'abolizione di una tassa sulla quale la Lega da tempo chiede azioni precise e ha anche presentato un disegno di legge. Con questo intervento il governo dimostra ancora una volta di mantenere le promesse". Lo affermano, in una nota, i parlamentari della Lega Giorgio Maria Bergesio, Ingrid Bisa, Stefano Candiani, Elena Maccanti, Tilde Minasi ed Elena Murelli, componenti della commissione di Vigilanza Rai. (Com)