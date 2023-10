Medio Oriente: ministro Difesa Israele a Blinken, sarà una lunga guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa sarà una lunga guerra". Lo ha detto il ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant, parlando alla stampa a Tel Aviv insieme al segretario di Stato Usa, Antony Blinken, secondo quanto riferito dalla "Cnn". "Il prezzo sarà alto, ma vinceremo per Israele, per il popolo ebraico e per i valori in cui entrambi i Paesi credono", ha detto Gallant. (Was)