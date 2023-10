Usa: assalto al Congresso, giudice vieta a Trump di fare dichiarazioni pubbliche contro i testimoni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giudice Tanya Chutkan, che sta coordinando il processo a Donald Trump per l’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021, ha vietato all’ex presidente degli Stati Uniti di rilasciare dichiarazioni pubbliche in merito ai testimoni, al consigliere speciale Jack Smith e al suo staff. La decisione della giudice è arrivata dopo una richiesta analoga presentata dal dipartimento della Giustizia. In una comunicazione, la Chutkan ha proibito a tutte le parti in causa di rilasciare dichiarazioni pubbliche “deliberatamente rivolte” a Smith, al suo staff e ai funzionari giudiziari statunitensi, oltre alle relative famiglie. Gli avvocati di Trump hanno già annunciato di voler fare ricorso in appello contro il provvedimento. (Was)