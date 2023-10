Migranti: Usa, accordo per riunire 4.000 persone con le proprie famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministrazione Biden ha raggiunto un accordo con le famiglie di circa quattromila migranti che sono stati separati dai propri cari al confine con il Messico, durante la presidenza di Donald Trump, a cui sarà permesso di vivere e lavorare negli Stati Uniti per tre anni, durante i quali potranno preparare e presentare una richiesta di asilo nel Paese. L’accordo, annunciato dal dipartimento della Giustizia, vieta al governo federale di separare i migranti in arrivo al confine con il Messico dalle proprie famiglie per un periodo di otto anni, a meno che i genitori non rappresentino “un pericolo per i propri figli e per le comunità statunitensi”. (Was)