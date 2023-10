Energia: Germania, avviata conversione gasdotto a trasporto idrogeno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata avviata oggi in Bassa Sassonia la conversione di un gasdotto al trasporto di idrogeno, per la prima volta in Germania. È quanto comunicato dalla società che gestisce l'infrastruttura, Open Grid Europe di Essen (Oge). Entro due giorni, il gas delle tratte Emsbueren-Bad Bentheim e Bad Bentheim-Legden verrà pompato in un'altra sezione di gasdotto. In seguito, inizieranno i lavori per rendere la condotta capace di trasportare l'idrogeno dal 2025. (Geb)