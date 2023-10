Spagna: popolari esortano di nuovo presidente Congresso a fissare data investitura Sanchez

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito popolare spagnolo ha nuovamente chiesto alla presidente del Congresso, Francina Armengol, di fissare una data per il dibattito d'investitura di Pedro Sanchez in quanto la Camera bassa non può essere "ostaggio" del presidente del governo uscente e dei suoi "interessi". Lo ha affermato il vice segretario popolare, Borja Semper. Sono passate due settimane da quando re Felipe VI ha nominato Sanchez a candidato alla presidenza del governo e non è ancora stata fissata una data per il dibattito al Congresso dei deputati. "È ciò che tutti gli spagnoli meritano, è ciò che meritano la nostra istituzionalità e la nostra democrazia", ha proseguito Semper, definendo tutto questo una "assoluta anomalia democratica". (Spm)