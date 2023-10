Fvg: assessore Ambiente, logo "Eco-Fvg" a imprese virtuose su economia circolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I progetti innovativi in materia di economia circolare e le aziende virtuose che li mettono in atto potranno fregiarsi del logo "EcoFvg". Lo ha comunicato oggi pomeriggio l'assessore regionale alla Difesa dell'Ambiente, Fabio Scoccimarro, partecipando a Pordenone a un convegno sulla nuova disciplina per la gestione dei materiali da scavo e dei rifiuti da costruzione e demolizione, organizzato dall'Associazione nazionale dei costruttori del Friuli Venezia Giulia aderente a Confindustria Alto Adriatico. "La regione Friuli Venezia Giulia è stata tra le prime Regioni in Italia a dettare norme in materia di economia circolare. Con le nostre pluralità di competenze e il supporto di Arpa Fvg, l'intendimento - ha spiegato l’assessore - è quello di continuare a dare impulso allo sviluppo di un modello e a una strategia per l'economia circolare applicata sul territorio fungendo da soggetto propulsore in simbiosi con il sistema industriale e guardando anche alla sostenibilità produttiva". Secondo Scoccimarro, l’aggiornamento della normativa sulle terre e rocce da scavo e la bozza del nuovo decreto ministeriale che punta a far venire meno la qualifica di "rifiuto" per gli scarti di costruzioni e demolizioni sono provvedimenti di "fondamentale importanza" per il settore delle costruzioni. "Non ha infatti alcun senso rinunciare a materiali che possono essere riutilizzati o riciclati dando così vita a processi virtuosi di economia circolare. L'obiettivo - ha rimarcato l'assessore - è consentire una gestione sostenibile degli scarti nel rispetto dell'ambiente, garantendo alle imprese l'applicazione di una disciplina certa con notevoli opportunità anche in chiave economica". (Frt)