Norvegia: rimpasto di governo, sostituita ministra Esteri Huitfeldt

- Cambio alla guida del dicastero degli Esteri della Norvegia, a seguito di un rimpasto nell'esecutivo deciso dal premier Jonas Gahr Stoere. La ministra Anniken Huitfeldt ha dovuto lasciare il posto a Espen Barth Eide, già in passato a capo della diplomazia di Oslo e che nel governo Stoere si occupava fino a ieri delle Politiche climatiche. In agosto Huitfeldt aveva reso noto come il marito avesse scambiato azioni di società quotate in borsa, tra cui l'azienda di Stato Kongsberg Gruppen, attiva nel settore della difesa, nonostante l'incarico istituzionale della consorte. Il caso in questione è stato uno dei fattori che hanno portato alla rimozione di Huitfeldt, insieme alla necessità di rinnovare il gabinetto, ha detto Stoere nel corso di una conferenza stampa. (Sts)