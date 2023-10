Balcani-Ue: firmato al Processo di Berlino nuovo accordo per riconoscimento reciproco professioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato firmato oggi a Tirana in occasione del Processo di Berlino un nuovo accordo per il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali tra i Paesi dei Balcani occidentali e l’Unione europea. Lo riporta l’emittente televisiva “Top Channel”. L’accordo è stato firmato alla presenza della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e del cancelliere tedesco Olaf Scholz dai rappresentanti dei Paesi della regione: il premier albanese Edi Rama, il capo del governo della Macedonia del Nord, Dimitar Kovacevski, il premier kosovaro Albin Kurti, il capo del governo montenegrino Dritan Abazovic, il primo ministro croato Andrej Plenkovic, la premier serba Ana Brnabic e la prima ministra bosniaca Borjana Kristo. L’intesa raggiunta consente di estendere l'elenco delle professioni riconosciute reciprocamente dai Paesi balcanici occidentali e dall’Ue per facilitare la circolazione dei professionisti e rafforzare il potenziale delle risorse umane. (Alt)