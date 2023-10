Legge Bilancio: Vaccari (Pd), per esecutivo democrazia confinata a esercizio potere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La sovranità appartiene al popolo recita la Costituzione. Un principio che non appartiene al governo Meloni che sta esautorando il Parlamento delle sue prerogative legislative e di rappresentanza dei cittadini. Peraltro già a partire dall'inizio della legislatura sono stati imposti alle Camere decine di decreti legge senza che vi fossero casi straordinari di necessità ed urgenza. Gravissima l'affermazione, in questo contesto, del vicepremier Salvini che annuncia che non ci saranno emendamenti alla manovra finanziaria da parte dei gruppi di maggioranza". Lo dichiara il deputato del Partito democratico, Stefano Vaccari, segretario di presidenza della Camera, che aggiunge: "I deputati e i senatori del centrodestra saranno relegati ad alzare la mano secondo i voleri dell'esecutivo. La loro democrazia è confinata nell'esercizio del potere nelle mani di pochi. Siamo già al regime presidenziale". (Rin)