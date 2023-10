Medio Oriente: von der Leyen, civili a Gaza non possono pagare crimini di Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I civili di Gaza non possono pagare per i crimini commessi dal movimento islamista palestinese Hamas. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel corso di una conferenza stampa a margine del vertice del Processo di Berlino a Tirana, in Albania. "Non ci può essere alcuna giustificazione per gli atti di terrore di Hamas, per il brutale massacro di 1.400 persone in Israele. Di fronte a questo orrore, Israele ha il diritto di difendersi in linea con il diritto umanitario e internazionale e, in questo momento, i palestinesi di Gaza hanno bisogno di aiuto umanitario. Non possono pagare il prezzo della barbarie di Hamas", ha detto. "Per questo motivo, la Commissione europea ha deciso di triplicare gli aiuti umanitari per i civili di Gaza, portandoli a 75 milioni di euro, e stiamo lanciando un ponte aereo umanitario a Gaza attraverso l'Egitto. I primi due voli partiranno questa settimana. Porteranno beni umanitari e continueremo a lavorare con i nostri partner nella regione per valutare e affrontare i bisogni sul campo", ha concluso. (Beb)