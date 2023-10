Napoli: Maffucci (Confapi), fermare fuga cervelli aiutando aziende territorio ad assumere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Istat ha registrato il 23,6 per cento di disoccupazione nell'area del meridione. Un dato commentato con preoccupazione da Claudia Maffucci, presidente Confapi giovani Napoli: "Credo che questo dato debba indurre le istituzioni a una profonda riflessione che includa anche il fenomeno della fuga dei cervelli, verso l'estero o le regioni settentrionali". "E' un esodo preoccupante quello che vede i giovani lasciare la Campania per realizzarsi professionalmente ed è, purtroppo, il risultato di interventi di politiche del lavoro non incisive, tali da spingere i giovani verso realtà lavorative extraregionali e contemporaneamente a non attrarre capitale umano - ha aggiunto Maffucci -. Ad esempio, i giovani che hanno frequentato le principali business school europee, hanno difficoltà a tornare a lavorare in Campania perché il bagaglio di esperienze che hanno acquisito non trova riscontro né nelle skills delle offerte di lavoro, né nella retribuzione". (segue) (Ren)