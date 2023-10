Legge Bilancio: Gasparri (FI), bene global minimum tax del 15 per cento per giganti rete

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- "Bene l'entrata in vigore della global minimum tax del 15 per cento per i giganti della rete. Finalmente questi colossi, che nonostante gli ingenti fatturati annui non pagavano praticamente nulla, verranno tassati". Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, vicepresidente del Senato. "Una misura giusta e doverosa che ho sempre sostenuto e su cui più volte ero intervenuto anche attraverso la presentazione di emendamenti in Parlamento, per una questione di giustizia fiscale e di rispetto della concorrenza e delle aziende italiane. Noi non ci siamo mai inginocchiati davanti a questi potentati, come altri hanno fatto, e abbiamo sempre chiesto a gran voce che venissero tassati. Per questo - conclude - siamo particolarmente soddisfatti che il governo abbia accolto anche il nostro appello ad intervenire in questo senso. Per Zuckerberg, Musk ed altri è arrivato il tempo di aprire i portafogli. Il nostro impegno in questa direzione proseguirà per vigilare l'atteggiamento di questi giganti che spesso abusano della loro posizione dominante e per tutelare i lavoratori, le famiglie e le imprese italiane che vengono messe a dura prova dalla spietata concorrenza sleale di queste multinazionali".(Rin)