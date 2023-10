Ponte Stretto: M5s, in manovra "bonsai" 12 miliardi euro per opera sono burla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella manovra 'bonsai' illustrata oggi da Meloni e Giorgetti, con tagli e tagliettini in tutti gli ambiti, i 12 miliardi in tre anni stanziati per il ponte sullo Stretto sono una burla. Dai contorni tragici, visto che al di là dei giochetti contabili della premier non ci saranno più soldi in busta paga per gli italiani, nulla per i pensionati, gli sgravi fiscali mediamente inesistenti e meno risorse per la sanità, se le si calcola in rapporto al Prodotto interno lordo". Lo affermano, in una nota, i parlamentari del Movimento cinque stelle delle commissioni Trasporti di Camera e Senato Antonino Iaria, Luciano Cantone, Roberto Traversi, Giorgio Fede, Gabriella di Girolamo, Elena Sironi e Antonio Trevisi. "Sul fronte trasporti, abbiamo un ministro che per sventolare il vessillo dell'inutile - e non si sa fino a che punto fattibile - ponte, ipoteca il futuro del Paese compromettendo ogni nuovo investimento per il trasporto pubblico locale o per altre infrastrutture indifferibili - aggiungono gli esponenti del M5s -. E' la manovra del superfluo, in totale continuità con i disastri collezionati dal centrodestra negli ultimi dodici mesi".(Com)