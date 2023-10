Torino: inaugurato l'anno accademico del Politecnico, l'ultimo con il rettore Saracco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A cinque mesi dalla conclusione del suo mandato, il rettore del Politecnico di Torino Guido Saracco ha inaugurato l'anno accademico 2023/2024 dell'Ateneo, alla presenza del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e delle istituzioni di Torino e del Piemonte. Il rettore ha illustrato i risultati raggiunti nel suo mandato. La popolazione studentesca è cresciuta da 34 mila unità a oltre 39 mila e quasi il 20 per cento proviene da oltre 100 paesi del mondo; i fondi dell'Ateneo, grazie al Pnrr nel 2023 arriveranno a superare il record dei 100 milioni di euro; i dottorandi sono aumentati da 700 a i 1.500; il personale docente e ricercatori è salito da 980 a oltre 1.286 e a livello di start-up il Politecnico ha raccolto oltre 50 milioni di euro di capitale di rischio. "Nei primi cent’anni della sua storia il Politecnico è stato un’università di élite, con numeri di studenti bassi - ha affermato Saracco -. Molti nostri ex allievi hanno letteralmente fatto la storia del nostro Paese. Poi il mondo è diventato più complesso e le università sono state frequentate da numeri di studenti in crescita esponenziale. (segue) (Rpi)