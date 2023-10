Imprese: Duferco inaugura il primo laminatoio in Europa a energia totalmente rinnovabile - Video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- Un investimento di 250 milioni di euro per la realizzazione di uno dei più grandi laminatoi travi in Europa. L’impianto ha una capacità produttiva potenziale di 700mila tonnellate l’anno di acciaio laminato. Sarà il primo laminatoio in Europa a funzionare a energia totalmente rinnovabile consentirà un risparmio di 28mila tonnellate all’anno di CO2 e porterà 150 mila nuovi posti di lavoro. È quanto emerso dall’inaugurazione del nuovo laminatoio Sbm – Smart Beam Manufacting, realizzato dal gruppo Duferco e legato ad una storia che risale agli anni ’90 quando il gruppo acquisisce l’acciaieria di San Zeno Naviglio, a Brescia. (Video: Agenzia Nova) (Rem)