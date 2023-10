Spagna: presidente Comunità Madrid, deduzione 20 per cento Irpef per investitori stranieri dal 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Comunità di Madrid, Isabel Diaz Ayuso, ha annunciato che nel 2024 entrerà in vigore una nuova deduzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche per gli investitori stranieri che desiderino trasferirsi nella regione per diventare contribuenti. Secondo quanto indicato da Ayuso, il 20 per cento dell'investimento totale in attività finanziarie ed immobiliari potrà essere dedotto dall'imposta regionale, a condizione che venga mantenuto per i sei anni successivi. In questo modo, uno straniero che investe 1 milione di euro potrà detrarre il 20 per cento del totale (200 mila euro) se l'imposta sul reddito personale per quell'anno è uguale o superiore. In caso contrario, ciò che non può essere applicato quell'anno sarà spalmato sui cinque anni successivi. La leader madrilena del Partito popolare (Pp) ha difeso il modello economico della regione basato su una bassa tassazione che "non punisce le imprese" e su un'amministrazione "efficace e con la minore burocrazia possibile". "Vogliamo che nuove famiglie vengano a Madrid per stabilirsi qui per continuare a contribuire alla crescita della Spagna", ha spiegato Ayuso. (Spm)