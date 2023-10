Medio Oriente: colloquio telefonico tra premier Netanyahu e presidente Emirati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, ha avuto un colloquio telefonico con il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Zayed. Lo ha riferito l’ufficio del premier in un comunicato, spiegando che i due “hanno discusso degli sviluppi regionali in seguito all'attacco di Hamas contro i civili israeliani". Secondo il suo ufficio, "il primo ministro Netanyahu ha sottolineato che Israele è determinato a distruggere le capacità militari e di governo di Hamas e sta facendo ogni sforzo per prevenire danni ai non combattenti. Entrambi i leader hanno concordato di mantenere la comunicazione”. (Res)