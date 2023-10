Olocausto: Dalla Chiesa (FI), museo Shoah Roma per non dimenticare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi, finalmente, inizia alla Camera la discussione per istituire il museo della Shoah a Roma, dopo quindici lunghi anni di battaglie. Ringraziamo la Fondazione museo della Shoah Onlus per averne sempre incoraggiato la creazione, per non essersi arresa, perché quegli orrori non vengano mai dimenticati". Lo ha detto Rita dalla Chiesa, vicepresidente dei deputati di Forza Italia, intervenendo in Aula alla Camera durante la discussione generale del disegno di legge per l'istituzione del museo della Shoah a Roma. "E' un segnale importante che proprio oggi, 16 ottobre, la Camera avvii questa discussione, nell'ottantesimo anniversario del rastrellamento del Ghetto ebraico di Roma - ha continuato la parlamentare -. Come se idealmente potessimo dedicare questa iniziativa alle vittime di quello scempio, ai loro familiari, all'intera comunità ebraica della Capitale. 'Una ferita insanabile', come ha detto il presidente Mattarella, un orrore che non deve ripetersi mai più. Eppure, siamo consapevoli di quanto simili siano le atrocità dei nazisti di allora e quelle di Hamas di oggi? Era stato detto "mai più", e invece la storia continua a ripetersi. Le nuove generazioni israeliane stanno rivivendo quegli abissi di odio e di persecuzione, di sofferenza e di morte, già vissute dalle vecchie generazioni. L'Occidente non può stare a guardare, dividendosi su chi ha ragione e torto, ha il dovere morale e storico di porsi come portatore di pace, come ha detto il ministro Antonio Tajani, ricordandoci che sono due popoli a soffrire, che i civili palestinesi e israeliani stanno vivendo uno sterminio voluto dai terroristi di Hamas, e che Israele ha tutto il diritto di esistere e di difendersi". Dalla Chiesa ha concluso: "Papa Francesco, durante l'Angelus, ha affermato che le guerre sono una sconfitta, sempre. Questa deve essere la nostra posizione e dobbiamo, anche nell'Aula del Parlamento, dare messaggi di unità, a partire da questa fiamma di memoria che, con il museo della Shoah, accendiamo a Roma". (Rin)