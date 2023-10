Medio Oriente: Al Sisi e Putin concordano su importanza di promuovere tregua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente egiziano, Abdel Fattah al Sisi, ha ricevuto una telefonata dal presidente russo, Vladimir Putin, per discutere della situazione regionale e dell'escalation nella Striscia di Gaza. Lo ha riferito un comunicato stampa della presidenza egiziana, secondo cui le parti hanno esaminato le attività diplomatiche in corso per "contenere la situazione e prevenire l’espansione della violenza e del conflitto, che minaccia la sicurezza e la stabilità della regione". Al Sisi e Putin hanno convenuto sull'importanza di promuovere una tregua, ripristinare la sicurezza, garantire la protezione dei civili e prevenire che vengano presi di mira, nonché sulla gravità delle condizioni umanitarie nella Striscia di Gaza e sulla necessità di "garantire urgentemente un accesso sicuro agli aiuti umanitari e di soccorso". I due leader hanno inoltre concordato sulla necessità di lavorare seriamente per affrontare le cause della crisi, in particolare "la continua assenza di un orizzonte politico per risolvere la questione palestinese in modo giusto e duraturo e per creare uno Stato palestinese secondo i termini di legittimità internazionale", si legge nella nota. (Cae)