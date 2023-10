Olocausto: Casu (Pd), museo Shoah nasce per sconfiggere cultura odio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il museo della Shoah "nasce per dare una risposta a una domanda: cosa dobbiamo fare di più di quello che abbiamo fatto fino a oggi per cercare di curare le ragioni dell’odio , che non abbiamo ancora superato, nonostante la Shoah - e parlo come umanità -, cosa dobbiamo fare per realizzare davvero quelle due parole che ciascuno di noi sente nel cuore ogni volta che vede un'immagine, che gli ricorda quel punto più nero e più basso della storia dell'umanità, quelle due parole, quel “mai più”, che però bussa ancora alle nostre porte". Lo ha affermato il deputato del Partito democratico, Andrea Casu, intervenendo in Aula alla Camera sulla proposta di istituire un museo della Shoah. "Noi questo 'mai più' - ha proseguito il parlamentare - lo dobbiamo costruire insieme, senza divisioni politiche tra maggioranza e opposizione, tra destra e sinistra, perché sono i valori della nostra Costituzione. Come ci ha ricordato anche oggi Nicola Zingaretti, raccontando una pagina di vita personale, e nel raccontarci questa sua esperienza di vita ha ricordato l'importanza di sconfiggere la cultura dell'odio, questi valori, sono scolpiti nella nostra Carta costituzionale: l'importanza del nostro articolo 3, l'importanza di quello che noi abbiamo voluto dare come senso di direzione al nostro futuro. Però, quel male c'è ancora, dobbiamo combatterlo e il museo della Shoah nasce per questo". (Rin)