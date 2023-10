Giubileo: assessora Ambiente, al via gare da 7,3 milioni per parchi d'affaccio Tevere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state pubblicate dalla Giubileo 2025 Spa, per conto del dipartimento Tutela ambientale di Roma Capitale, le gare d'appalto relative alla realizzazione prevista entro l'anno giubilare dei cinque Parchi d'affaccio sul Tevere inseriti nell'area tematica "Ambiente e Territorio-Tevere e le vie d'acqua" contenuta nel Programma degli interventi essenziali e indifferibili nella città di Roma in preparazione del Giubileo 2025. Lo comunica in una nota l'assessora all'Ambiente di Roma, Sabrina Alfonsi. L'appalto, che prevede lavori per un valore complessivo di euro 5.645.046 (oltre Iva) comprensivo degli interventi di manutenzione a carico delle ditte affidatarie per due anni, è suddiviso in due lotti. Nel primo sono compresi tre interventi. La realizzazione di un Parco Pubblico-Oasi Naturalistica tra Ponte Milvio e Ponte Flaminio nell'area golenale della sponda destra del Fiume Tevere, con un investimento complessivo di circa 1 milione di euro. (segue) (Com)