Giubileo: assessora Ambiente, al via gare da 7,3 milioni per parchi d'affaccio Tevere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'area, di circa 6,5 ettari, è attualmente quasi del tutto inaccessibile e degradata per la presenza di insediamenti abusivi e ha grandi potenzialità di valorizzazione per le attività sportive. Tra gli interventi previsti c'è la bonifica vegetazionale, la sistemazione dell'acceso all'area e posizionamento della segnaletica didattica dell'oasi, la realizzazione di aree ludiche e il posizionamento di un chiosco, la realizzazione di due belvedere d'affaccio e di un'area di aggregazione con vista verso Ponte Milvio e la connessione alla pista ciclabile esistente. Realizzazione delle infrastrutture per la fruizione turistico-didattica dell'area naturalistica fluviale-Lungotevere delle navi (ex oasi del Wwf) sulla sponda sinistra Lungotevere delle Navi, tra Ponte Risorgimento e Ponte Matteotti. Con un investimento complessivo di oltre 800 mila euro sono previsti la bonifica vegetazionale per la creazione di radure e affacci, il ripristino delle scale esistenti, la realizzazione di un belvedere di affaccio, la realizzazione di un'area di sosta in superficie drenante e di vasche di fitodepurazione. (segue) (Com)