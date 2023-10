Giubileo: assessora Ambiente, al via gare da 7,3 milioni per parchi d'affaccio Tevere (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Realizzazione del Parco di affaccio Foro ltalico, sulla riva destra in corrispondenza del Ponte Duca D'Aosta. Con uno stanziamento complessivo di circa 2 milioni di euro saranno realizzati un belvedere e nuove aree alberate, verrà riqualificata la spiaggia naturale esistente e realizzate aree di affaccio a prato. Inoltre, verrà allestita un'area didattica con posizionamento di un chiosco e un'area ginnica attrezzata. Saranno, infine, riqualificati l'edificio e la piazza esistenti. Il secondo lotto comprende la realizzazione del Parco di affaccio Ostia Antica sulla sponda sinistra del Tevere. Con un investimento complessivo di 1,5 milioni di euro è prevista la realizzazione di un percorso per l'ingresso dell'area archeologica e di un'area pic-nic all'interno dell'area boscata. Saranno messi a dimora nuovi filari di alberi e realizzati un attracco battello con relativa biglietteria per connettere l'area a quella di Tiberis e un belvedere di affaccio. (segue) (Com)