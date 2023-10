Giubileo: assessora Ambiente, al via gare da 7,3 milioni per parchi d'affaccio Tevere (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' prevista, infine, la sistemazione dell'area della confluenza con I'Aniene, via del Foro ltalico e dell'Acqua Acetosa. Con fondi complessivi per 2 milioni di euro saranno realizzati tre ingressi in pavimentazione drenante, un pontile di approdo, un percorso naturalistico ciclabile e nuovi percorsi in pavimentazione drenante. Verrà allestita un'area attrezzata con sdraio, panche e attrezzi ginnici e posizionato un chiosco con noleggio canoe/gommoni/bici. Sarà realizzata una pedana di affaccio e un'area relax-barbecue e pic-nic all'interno dell'area boscata. Gli interventi prevedono anche la realizzazione di parcheggi drenanti alberati, la sistemazione della scarpata esistente con vegetazione arbustiva e della discesa carrabile di servizio. "Prosegue nei tempi previsti dal cronoprogramma la realizzazione dei cinque parchi d'affaccio sul Tevere finanziati con fondi giubilari - spiega Alfonsi -. Dopo l'espletamento delle procedure di affidamento degli appalti, prevediamo di avviare entro l'anno i cantieri dei lavori". (segue) (Com)