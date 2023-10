Giubileo: assessora Ambiente, al via gare da 7,3 milioni per parchi d'affaccio Tevere (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con la realizzazione dei cinque nuovi Parchi d'affaccio - conclude Alfonsi - verranno restituite alla città aree oggi in gran parte inaccessibili e degradate che, attraverso interventi integrati, verranno riqualificate e valorizzate secondo le peculiari caratteristiche che ognuna presenta. Un grande lavoro è previsto per la rigenerazione e la cura del ricchissimo patrimonio arboreo delle rive del fiume, insieme ad interventi di messa in sicurezza idraulica delle aree golenali. Con questi interventi giubilari vogliamo che il Tevere, sull'esempio di grandi capitali europee, sia pienamente connesso con la vita della città tutelandone il prezioso patrimonio ambientale per creare dei veri corridoi ecologici e valorizzandone le grandi potenzialità per dare a Roma nuovi spazi verdi fruibili e accoglienti". (Com)