Cultura: assessore Roma, online la graduatoria per le attività fino al 31 dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata pubblicata la graduatoria dei vincitori dell'avviso pubblico "Culture in Movimento 2023-2024", rivolto agli operatori e agli organismi che operano nei settori artistici e culturali e/o della formazione artistica, nel senso più ampio e diversificato (compresa quella delle residenze artistiche). Lo riferisce in una nota l'assessorato alla Cultura di Roma. L'iniziativa "Estate romana" conclusa appena ieri, testimone delle attività culturali dell'amministrazione capitolina, prosegue così il suo percorso e si arricchisce di nuovi eventi e spettacoli dal vivo. "Culture in Movimento" potrà contare su un ricco programma di eventi culturali che si svolgeranno dal 21 ottobre al 31 dicembre. L'obiettivo dell'amministrazione - si legge nella nota - era quello di portare spettacoli ed eventi della produzione artistica contemporanea in ognuno dei 15 Municipi romani. E questo è stato uno dei criteri nella scelta dei progetti, ma non l'unico. Premiati anche la ricerca di interazione con il pubblico, la condivisione delle conoscenze attraverso focus dedicati a protagonisti della scena, la realizzazione di residenze artistiche di maestri o di giovani autori o professionisti della cultura. (segue) (Com)