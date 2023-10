Cultura: assessore Roma, online la graduatoria per le attività fino al 31 dicembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In tutto le proposte progettuali pervenute sono state 162. I progetti risultati idonei sono 48 e riceveranno il sostegno dell'assessorato alla Cultura di Roma per comporre il palinsesto degli eventi fino all'ultimo dell'anno. Di questi i primi 42 accederanno al contributo economico e ai vantaggi economici previsti dal bando, gli altri 6 progetti avranno accesso esclusivamente ai vantaggi economici, come la pubblicizzazione attraverso campagne di comunicazione e informazione multicanale dall'amministrazione, l'accesso a condizioni agevolate per le concessioni di occupazione di suolo pubblico (per la parte non commerciale) o l'abbattimento dell'importo della polizza assicurativa. Le risorse complessivamente utilizzate per il calendario di Culture in Movimento sono 1,3 milioni di euro per ciascuna annualità del biennio 2023 e 2024, con possibilità di stanziare ulteriori risorse economiche, resesi disponibili, che andranno a beneficio dei progetti già valutati, inseriti nell'elenco dei progetti idonei e non rientrati tra i beneficiari di contributo. (segue) (Com)