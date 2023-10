Cultura: assessore Roma, online la graduatoria per le attività fino al 31 dicembre (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringrazio per la forte partecipazione gli operatori culturali della città e per il grande lavoro gli uffici del dipartimento Attività culturali", commenta l'assessore alla Cultura di Roma, Miguel Gotor. "L'impostazione pensata per questo bando, così innovativa rispetto al passato, ci ha permesso di selezionare progetti di eventi e spettacoli soprattutto di sperimentazione, con un'interazione e una partecipazione del pubblico voluta e ricercata. Questi eventi animeranno la scena culturale romana fino al 31 dicembre, quando il testimone passerà a Capodarte. Perché la cultura a Roma davvero non si ferma mai", conclude Gotor. (Com)