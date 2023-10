Giornata alimentazione: Santoianni (Associazione coltivatori), sicurezza alimentare è nostra priorità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giornata odierna “ci ricorda l'importante sfida mondiale a cui siamo tutti chiamati a contribuire. Con una popolazione mondiale in continuo aumento e al contempo con una disponibilità di terra fertile in diminuzione a causa del cambiamento climatico e della siccità che coinvolge una nazione su due, assicurare la sicurezza alimentare è una limpida priorità". Lo ha dichiarato il presidente dell’Associazione italiana coltivatori (Aic), Giuseppino Santoianni, in occasione della Giornata dell'Alimentazione dell'Onu. "La sfida di produrre più cibo, preservando però le risorse naturali, ci riguarda tutti – ha proseguito – e bene ha fatto la Fao a mettere al centro della riflessione l'acqua come fonte essenziale per la produzione di cibo”. “Con le risorse del Pnrr che per il sistema agro-irriguo avvieranno 97 progetti nelle regioni più afflitte dal problema della siccità abbiamo l'occasione di diffondere innovazioni tecnologiche e digitali di precisione all'interno delle imprese agricole preservando la fertilità dei terreni. Ma abbiamo poi anche la possibilità di cooperare con i Paesi in maggiore difficoltà esportando progetti e tecnologie validati fra le nostre agricolture sostenibili per aiutare i coltivatori sempre in prima linea sulla sfida della sicurezza alimentare", ha concluso Santoianni. (Rin)