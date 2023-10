Rifiuti: Zuccalà (M5s Lazio), lavorare al nuovo piano prima di cancellare Egato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abrogare la legge regionale che istituisce e disciplina gli Egato "senza presentare alcuna proposta alternativa concreta è tipico della Giunta Rocca e getta nell'incertezza il futuro dei Comuni nel Lazio. Si procede con l’accetta a cancellare tutto il lavoro fatto in passato seguendo un percorso ideologico che nulla ha a che vedere con la corretta gestione integrata dei rifiuti urbani". Lo dichiara in una nota il capogruppo M5s Lazio Adriano Zuccalà. "Sappiamo che la maggioranza sta lavorando al nuovo piano dei rifiuti della Regione Lazio che punta sull’economia circolare, la tariffa unica, l’implementazione della raccolta differenziata e del porta a porta, l’impiantistica sostenibile: partiamo da qui per pensare una riorganizzazione generale della gestione dei rifiuti il più efficiente possibile - aggiunge Zuccalà -. Noi saremo pronti a dare il nostro contributo quando l’atto arriverà in Consiglio, ma fino ad allora non possiamo accettare proposte di legge prive di spirito costruttivo, ma presentate per cancellare quanto fatto in passato solo per il gusto di farlo”, conclude. (Com)