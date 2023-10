Costa d'Avorio: nominato nuovo premier il governatore di Abidjan Mambé

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore del distretto di Abidjan ed ex capo della Commissione elettorale della Costa d'Avorio (Cei), Robert Beugré Mambé, è stato nominato oggi primo ministro del Paese e dovrebbe formare in settimana un nuovo governo. Lo ha riferito ai media il segretario generale della presidenza, Abdourahmane Cissé, precisando che il presidente Alassane Ouattara ha chiesto al nuovo premier di "proporgli un nuovo esecutivo nel più breve termine". 71 anni, Mambé è conosciuto in Costa d'Avorio per aver presieduto la Cei dal 2005 al 2010, in un periodo che seguiva le violenze elettorali del 2010 e 2011, quando gli scontri scoppiati fra i sostenitori del presidente eletto Alassane Ouattara e l'allora presidente uscente Laurent Gbagbo avevano provocato oltre 3 mila morti. Dimessosi alla vigilia delle nuove elezioni, Mambé è stato fino ad oggi governatore del distretto di Abidjan, dove ha seguito da vicino i grandi progetti della capitale economica ivoriana. Il premier è predicatore protestante. (Res)