Usa: Linkedin si prepara a tagliare il 3 per cento della forza lavoro

- La società statunitense Linkedin, proprietaria dell’omonima piattaforma per lo sviluppo di contatti professionali, si sta preparando ad annunciare il licenziamento di 660 dipendenti, che rappresentano il tre per cento della forza lavoro totale. In una nota, l’azienda ha spiegato che i tagli interesseranno le unità dedicate all’ingegneria, allo sviluppo del prodotto e alle attività finanziarie. La decisione è stata presa per ottimizzare gli investimenti della società nell’intelligenza artificiale. “Si tratta di un cambiamento complesso, ma necessario per gestire al meglio le nostre attività”, si legge nella nota. (Was)