Cina-Serbia: Vucic, firmeremo accordo di libero scambio per esportazioni esenti da dazi

- Domani la Serbia e la Cina firmeranno un accordo di libero scambio che consentirà l'esportazione esente da dazi di mele, prugne, pesche, olio di soia, birra, acqua naturale e gassata, prodotti farmaceutici e prodotti industriali. Lo ha dichiarato il presidente serbo Aleksandar Vucic, ripreso dall'emittente televisiva "N1", arrivato a Pechino per partecipare al Forum sulla Nuova via della seta. Vucic ha sottolineato che tale accordo, "se passerà la procedura parlamentare", dovrebbe entrare in vigore "a maggio o giugno del prossimo anno". Il capo dello Stato serbo, che ha annunciato la firma di nuovi contratti infrastrutturali per la costruzione delle strade del Paese, ha aggiunto che lo scambio commerciale tra Serbia e Cina "ha superato i sei miliardi di dollari e in 10 anni è aumentato di 185 volte". Vucic ha quindi sottolineato che il sostegno della Cina all'integrità territoriale della Serbia "è scontato". (Seb)