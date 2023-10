Expo: Ferrara (M5s), Riyad ha i soldi ma Roma ha una forza unica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma non vincerà "la gara per ospitare Expo 2030: è quello che dicono in tanti, dando la nostra Capitale come sfavorita rispetto a Riyad. Secondo me però si sbagliano. È vero che l'Arabia Saudita ha i soldi e le risorse, ma noi abbiamo qualcosa che poche altre città hanno. Si chiama 'soft power', ossia un potere che non viene dalla forza (in questo caso economica) ma dalla capacità che ha Roma di attrarre le persone". Lo dichiara, in una nota, il consigliere del M5s in Assemblea Capitolina, Paolo Ferrara. "Pensateci: nonostante una situazione complicata il 2023 è stato comunque un anno record per il turismo. La Storia, la cultura e il prestigio della nostra Capitale all'estero sono più forti di qualsiasi difficoltà. La stessa Riyad ha scelto di associare la propria immagine a una delle squadre romane - aggiunge Ferrara -. Ecco perché sono convinto che, se le istituzioni continueranno a puntare sul nome di Roma, questa opportunità da 50 miliardi sarà nostra. Chi può dire di no al fascino della Capitale?"(Com)