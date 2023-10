Ambiente: Piscina (Lega), Ultima Generazione blocca traffico a CityLife, da sindaco e giunta il solito silenzio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche oggi "gli ecovandali di Ultima Generazione, hanno deciso di creare disagio ai lavoratori e cittadini milanesi e non, stavolta in Via Scarampo a CityLife, dove si sono seduti sull’asfalto sbarrando la strada, rischiando di causare veri e propri incedenti e mandando in tilt il traffico”, interviene Samuele Piscina, Segretario cittadino della Lega e Consigliere comunale di Milano. “È l’ennesima dimostrazione che a questi figli di papà non interessino i cambiamenti climatici, anche considerando l’inquinamento che hanno causato con il blocco della viabilità. È infatti evidente che la loro intenzione sia solamente arrecare disturbo e disagio ai cittadini lavoratori, agli operatori delle forze dell’ordine e dei mezzi di soccorso. Proprio alcuni automobilisti, esasperati dalla situazione, si sono ribellati e li hanno mandati a parole a lavorare, ma purtroppo gli attivisti si sono dileguati solamente con l’arrivo delle Forze dell’Ordine. I lavori socialmente utili potrebbero essere un buon esempio per questi ragazzi, così che comincino a comprendere cosa significhi lavorare e il rispetto reciproco”. “Serve chiarezza per arginare un fenomeno che non porta benefici a nessuno. È incredibile che né il sindaco Sala né alcun membro della Giunta, ancora una volta, siano intervenuti per condannare questi atti delinquenziali”, conclude Piscina. (Com)