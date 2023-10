Medio Oriente: Canada invita i cittadini a lasciare il Libano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità canadesi hanno invitato i cittadini a lasciare il Libano, alla luce della “crescente volatilità” che sta interessando il contesto di sicurezza nella regione. Lo ha annunciato la ministra degli Esteri di Ottawa, Melanie Joly, in un messaggio pubblicato sulla piattaforma X. “La crisi nella striscia di Gaza è ancora in corso, e il contesto di sicurezza regionale è caratterizzato da una crescente volatilità: i nostri cittadini in Libano dovrebbero organizzarsi per lasciare il Paese con i voli commerciali che per il momento sono ancora disponibili”, ha scritto. (Was)