Roma: assessore ambiente, grazie a Maria De Filippi che incentiva adozioni cani a Muratella

- Isotta è il nome della cagnolina oggi protagonista, a "Uomini e Donne" su Canale 5, dello spazio "Adotta un amico" che la trasmissione di Maria De Filippi ha voluto dedicare al tema della sensibilizzazione alle adozioni nei canili. Il canile scelto per questa iniziativa è quello di Muratella a Roma, e Isotta, una dolcissima meticcia di circa cinque anni di piccola taglia, in gabbia dall'agosto scorso, è la prima ospite della struttura a essere proposta ai telespettatori per un'adozione. Come ha spiegato la stessa Maria De Filippi nella clip dedicata al progetto, Isotta è una cagnolina vivace, intelligente e soprattutto molto affettuosa. "Sono davvero felice di questa bellissima iniziativa che la società Fascino ci ha voluto proporre, un sentito grazie a Maria De Filippi per il suo impegno prezioso e sincero", il commento dell'assessora all'Ambiente di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi. (segue) (Com)