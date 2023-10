Roma: assessore ambiente, grazie a Maria De Filippi che incentiva adozioni cani a Muratella (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si tratta di un progetto di grande rilievo – aggiunge l'assessora - che si aggiunge alle tante iniziative che, come Amministrazione, stiamo mettendo in campo per incentivare le adozioni, a partire dalla campagna presentata di recente con lo slogan 'L'amore non ha età' per le adozioni di cani e gatti anziani ospiti delle strutture comunali". "L'impegno in prima linea di una trasmissione popolare e seguita come 'Uomini e Donne' diventa un tassello importantissimo per giungere al nostro obiettivo comune di far trascorrere in una gabbia quanto meno tempo possibile ai nostri amici, trovando per loro un'adozione responsabile e una casa accogliente. Buona fortuna Isotta", conclude Alfonsi. Isotta sarà presentata ai telespettatori ogni giorno fino alla fine della settimana e le richieste di adozione, che potranno arrivare da tutta Italia, saranno raccolte da un centralino messo a disposizione da Mediaset. La migliore collocazione per la cagnolina sarà dunque individuata dai veterinari e dagli educatori del canile di Muratella, con la collaborazione della Lega Nazionale per la Difesa del Cane. (Com)