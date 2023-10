Cina: Forum Nuova via della seta, l’Italia sarà rappresentata dall’ambasciatore Ambrosetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia sarà rappresentata dal suo ambasciatore a Pechino, Massimo Ambrosetti, al terzo forum sulla cooperazione internazionale lungo la Nuova via della seta, in calendario domani e dopodomani (17 e 18 ottobre) nella capitale della Cina. Secondo quanto appreso da "Agenzia Nova", da Roma non giungeranno a Pechino rappresentanti del governo. Lo scorso agosto - in occasione del vertice del G20 di Nuova Delhi, a margine del quale ha incontrato il premier cinese Li Qiang - il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha fatto sapere che l'esecutivo intende consultare il Parlamento prima di comunicare alla Cina la possibile decisione di non rinnovare il memorandum sulla Nuova via della seta, sottoscritto nel 2019 dall'allora capo del governo Giuseppe Conte. (Cip)